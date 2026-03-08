Attesa di un' ora in ambulanza al pronto soccorso poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale | indagata anche la figlia

Un'ora di attesa in ambulanza al pronto soccorso di Vieste, poi un'auto utilizzata per il trasferimento verso un altro ospedale. Durante il tragitto, la donna colta da malore è deceduta. È stata iscritta nel registro degli indagati anche la figlia che aveva deciso di portarla di persona. La vicenda riguarda l'intera serie di eventi che hanno portato alla morte della paziente.

Dopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore, nell'ospedale di San Giovanni Rotondo sperando che lì potesse essere salvata. Ma non andò così e la donna, Antonia Notarangelo, morì la notte del 31 agosto scorso in auto lungo la strada tra Vieste e Peschici, tra le braccia della figlia. Ora per chiarire cause ed eventuali responsabilità di quella morte la procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma e l'autopsia e iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo anche la figlia della donna, oltre a tre sanitari.