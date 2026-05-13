Lo scorso 3 maggio, uno studente è morto dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro. Il ragazzo, coinvolto in una gita scolastica, è stato trasportato in elicottero in ospedale, ma le sue condizioni si sono rivelate gravissime e poco dopo è deceduto. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle circostanze della caduta e sulle misure di sicurezza adottate durante l’evento.

Tragiche notizie daUdine. È deceduto all’ospedale cittadinoil diciottenne di Monopoli caduto dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoronella serata di domenica 3 maggio. Il giovane si trovava nella località marittima nell’ambito di unagita scolasticacon i compagni dell’ultimo anno del polo liceale “Galileo Galieli – Marie Curie“. Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo lacaduta dal primo piano della struttura alberghieradove alloggiava insieme agli studenti e ai docenti accompagnatori. Fin dal momento del ricovero, le sue condizioni erano apparsecritiche, infatti il ragazzoè entrato presto in coma irreversibile e non si è più ripreso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia a Lignano Sabbiadoro, morto lo studente caduto dal balcone in gita scolastica

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