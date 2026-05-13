Studente 18enne caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro morto dopo 10 giorni di coma era in gita scolastica
Uno studente di 18 anni, in vacanza con la scuola, è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro e ha riportato ferite gravissime. Dopo dieci giorni di coma, l’adolescente è deceduto. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi, mentre la procura ha aperto un fascicolo per approfondire le circostanze dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.
La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi e la procura ha aperto un fascicolo. Non è esclusa la pista del suicidio È finita nel peggior modo possibile la vicenda legata allo studente 18enne di Monopoli caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in vacanza. I.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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