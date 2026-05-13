Studente 18enne caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro morto dopo 10 giorni di coma era in gita scolastica

Uno studente di 18 anni, in vacanza con la scuola, è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro e ha riportato ferite gravissime. Dopo dieci giorni di coma, l’adolescente è deceduto. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi, mentre la procura ha aperto un fascicolo per approfondire le circostanze dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.

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