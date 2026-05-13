Tragedia a Lignano | morto lo studente di Monopoli caduto dal balcone

Un giovane studente di Monopoli è deceduto a Lignano dopo essere caduto dal balcone di un appartamento. L'incidente è avvenuto poco dopo aver terminato una cena tra amici, senza che siano stati segnalati segni di colluttazione o altri eventi sospetti. I Carabinieri stanno esaminando le testimonianze dei presenti e analizzando eventuali prove sulla dinamica della caduta, al fine di chiarire le cause dell'incidente.

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