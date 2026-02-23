Bimbo di 5 anni muore soffocato da boccone mentre mangia in casa | tragedia davanti ai genitori a Cagliari

Un bambino di 5 anni è morto dopo aver ingoiato un boccone mentre era in casa, causa la soffocamento. I genitori hanno cercato di liberarlo e hanno chiamato subito i soccorsi, arrivati rapidamente sul posto. I medici hanno tentato di rianimarlo per oltre quaranta minuti, ma senza successo. La famiglia si trova ora a dover affrontare un dolore improvviso e inaspettato. La tragedia ha scosso l’intera comunità.

Chef muore soffocato da un boccone mentre mangia in compagnia di amiciUn uomo di 40 anni, chef di Bacoli e residente nel Fusaro, è deceduto a causa di un incidente durante un pranzo domenicale con amici.

