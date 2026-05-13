Traffico Roma del 13-05-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 13 maggio 2026, il traffico a Roma mostrava alcune criticità sulla tangenziale est, che era stata chiusa in precedenza per motivi non specificati. La strada è stata recentemente riaperta al traffico, mentre altre zone della città presentavano rallentamenti e congestioni, influenzate anche da lavori in corso e dalla densità di veicoli presenti in quel momento.

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