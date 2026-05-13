Traffico Roma del 13-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma intorno alle 18:30 del 13 maggio 2026 presenta alcune criticità. Secondo quanto segnalato da Luceverde Roma, la tangenziale è stata temporaneamente chiusa a causa di un incidente. La situazione sta causando rallentamenti e code lungo le vie circostanti, con i mezzi di emergenza sul posto. La viabilità rimane sotto osservazione e si consiglia di percorrere percorsi alternativi.

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