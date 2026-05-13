Traffico Roma del 13-05-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 13 maggio 2026, il traffico sulla diramazione Roma Sud si presenta intenso tra Torrenova e altre zone limitrofe. La circolazione è rallentata, con alcuni mezzi in movimento più lentamente del normale. La situazione interessa principalmente le uscite e gli svincoli in quella parte della città, creando code e tempi di percorrenza più lunghi rispetto al consueto.

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