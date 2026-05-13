Il traffico a Roma alle 16:30 del 13 maggio 2026 presenta alcune criticità, secondo quanto riportato dai servizi di infomobilità curati da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. La situazione viene monitorata in tempo reale e comunicata attraverso aggiornamenti ufficiali per informare gli automobilisti sulla condizione delle principali arterie stradali della città.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera alle 21 alle 20 con la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sono già chiuse al traffico viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz Lungotevere Maresciallo Diaz fino a Piazza De Bosis Ponte Duca d'Aosta e il Lungotevere Cadorna Fellini della Vittoria e Oberdan inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutto il quadrante Nord in particolare su via Flaminia via Salaria il lungo la tangenziale è potenziate per l'occasione le linee bus da e verso l'olimpico prolungato l'orario delle metropolitane fino alle 1:30 di notte https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-05-2026 ore 16:30

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