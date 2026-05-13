Il traffico a Roma il 13 maggio 2026 alle 14:30 mostrava alcune aree con rallentamenti e congestioni. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da Light Green e Roma Servizi per la Mobilità, forniva aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale in diverse zone della città. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure straordinarie in quel momento. La situazione del traffico era monitorata per consentire agli automobilisti di pianificare meglio i propri spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sport e sostenibilità nella cornice del Foro Italico è tutto pronto per il piano mobilità per la finale di Coppa Italia Lazio Inter che si giocherà stasera alle 21 Nello Stadio Olimpico Roma capitale Lega Serie A e Roma servizi per la mobilità in collaborazione con Atac hanno rilanciato un impegno per un evento sostenibile in termini ambientali a partire da trasporti potenziate 5 delle 17 linee che raggiungono allo stadio Le metro saranno prolungate a 1:30 di notte te dal primo pomeriggio di oggi saranno possibili chiusure al traffico nelle fasi di afflusso e deflusso dallo stadio per lavori urgenti in via Francesco calzolaio il traffico è deviato in direzione di via Montale https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-05-2026 ore 14:30

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