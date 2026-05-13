Traffico Roma del 13-05-2026 ore 11 | 30
Il traffico a Roma intorno alle 11:30 del 13 maggio 2026 presenta alcune criticità sul Raccordo anulare, secondo le informazioni fornite dal servizio di informazione sulla mobilità. La gestione del traffico è curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che aggiornano costantemente sulla situazione lungo le principali arterie della città. La situazione è soggetta a variazioni e si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare tra gli svincoli Appia e Aurelia in direzione Appia per un incidente tra una moto è un'auto all'altezza della Roma Fiumicino è sempre sul raccordo in carreggiata interna code Porta di Roma Appia per traffico intenso in carreggiata esterna traffico intenso tra le uscite Appia e La Rustica con te sulla A24 da Tor Cervara in direzione tangenziale est e si segnalano rallentamenti in entrata su tutte le consolari in particolare Flaminia Cassia e salario nella cornice del Foro Italico Tutto pronto per il piano mobilità per la finale di Coppa...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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