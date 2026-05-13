Traffico Roma del 13-05-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 13 maggio 2026 si registrano lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo a Roma, con traffico intenso e rallentamenti visibili. Le auto sono in fila tra diverse zone, creando congestione lungo il percorso. La situazione interessa principalmente alcune tratte del raccordo e può causare disagi agli automobilisti in transito. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata.

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