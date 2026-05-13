Traffico Roma del 13-05-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 13 maggio 2026 si registrano lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo a Roma, con traffico intenso e rallentamenti visibili. Le auto sono in fila tra diverse zone, creando congestione lungo il percorso. La situazione interessa principalmente alcune tratte del raccordo e può causare disagi agli automobilisti in transito. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata.
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia rallentamenti anche in esterna tra cassie ed Aurelia tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Pontina è ancora tra Prenestina e Tiburtina traffico incolonnato sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il traffico anche sulla via Flaminia con coda e tra Labaro e via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla Salaria tra Fidene l'uscita per la tangenziale code...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Dalle ore 21 di mercoledì 13 alle ore 6 del 14 maggio, sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall'autostrada dello svincolo di Chieti/Pescara limitatamente al traffico proveniente da Torano/Roma/L'Aquila e diretto verso la viabilità ordinaria di Chieti #il facebook
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