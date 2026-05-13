Alle 17:30 del 13 maggio 2026 sono segnalate code sulla diramazione di Roma Nord, nei pressi di Fiano. Il traffico risulta rallentato in quella zona, con veicoli che si muovono a passo d’uomo a causa di un intasamento. La situazione ha causato un rallentamento generale sulla strada, con alcuni veicoli fermi o che procedono molto lentamente. Nessuna comunicazione ufficiale sulla causa dell’accumulo di veicoli.

luce verde Lazio Bentrovati code per traffico sulla diramazione di Roma nord all'altezza di Fiano Romano in direzione della capitale analoga situazione sulla diramazione di Roma sud con da Torrenova alla raccordo sulla raccordo incolonnamenti in carreggiata interna dalla classe alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla Casilina se sta situazione in carreggiata esterna con incolonnamenti attratti dalla Fiumicino la diramazione di Roma Sud concessionato il traffico nel quadrante nord della capitale incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo Corso di Francia e da Fidene a via dei Prati Fiscali grossi disagi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-05-2026 ore 17:30

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