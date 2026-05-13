Nella mattinata del 13 maggio 2026 alle 9:30, il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risultava nel complesso scorrevole. La luce verde indicava condizioni di circolazione senza particolari rallentamenti o blocchi lungo le principali direttrici stradali della zona. Nessuna segnalazione di incidenti o congestioni significative è stata riportata al momento.

luce verde Lazio trovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio un incidente invece sulla via Pontina in colonna il traffico tra Castel Romano e Pomezia in direzione Latina a Roma trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est traffico in coda sulla carreggiata interna del raccordo anulare Casilina e doppia rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra la via Aurelia è l'uscita per la Roma Fiumicino ed ancora tra Prenestina e Nomentana lavori in corso sulla via Flaminia comporta una riduzione di carreggiata entrati saltuari tra Riano....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-05-2026 ore 09:30

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