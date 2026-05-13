Traffico Lazio del 13-05-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 13 maggio 2026 alle 9:30, il traffico sulla rete autostradale della regione Lazio risultava nel complesso scorrevole. La luce verde indicava condizioni di circolazione senza particolari rallentamenti o blocchi lungo le principali direttrici stradali della zona. Nessuna segnalazione di incidenti o congestioni significative è stata riportata al momento.

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