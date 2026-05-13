A Napoli è stata eseguita un'operazione che ha portato all'applicazione di 29 misure cautelari nei confronti di un gruppo coinvolto in traffico illecito di dati. La banda aveva messo a punto un sistema per rubare informazioni sensibili di artisti, calciatori e cantanti dalle banche dati di enti pubblici e privati. Il loro tariffario prevedeva prezzi che variavano tra i 6 e i 25 euro per ogni accesso non autorizzato alle banche dati usate dalle forze di polizia.

Il tariffario era chiaro: il prezzo variava tra i 6 e i 25 euro, per ogni accesso abusivo alle banche dati in uso alle forze di polizia, a seconda del tipo di accertamento richiesto. Era il “listino prezzi” dell’organizzazione criminale sgominata ieri dalla Squadra mobile della Questura di Napoli. Secondo quanto emerso dall’inchiesta – che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari (4 custodie cautelari in carcere, 6 ai domiciliari e 19 obblighi di firma) – i membri dell’organizzazione, pubblici ufficiali tra i quali anche agenti di Polizia di stanza a Napoli, Caserta e Roma, “esfiltravano le informazioni dalle banche dati a cui erano...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Traffico illecito di dati, 29 misure cautelari a Napoli: la banda che rubava dalle banche dati e rivendeva informazioni sensibili di artisti, calciatori e cantanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori, esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private. Eseguite a Napoli 29 misure cautelariUna presunta compravendita illegale di dati sensibili appartenenti a calciatori, cantanti e imprenditori è stata scoperta dalla Procura di Napoli.

Traffico di dati sensibili (anche di vip) dalle banche dati della polizia: 29 indagatiMaxi operazione della polizia contro un presunto traffico di dati sensibili acquisiti illegalmente dalle banche dati delle forze dell'ordine e poi...

Temi più discussi: Traffico illecito di rifiuti verso l'Est, giudizio immediato: in sette vanno a processo; Operazione GOLD&CASH della Guardia di Finanza di Vicenza e Verona; Cinque regole per tenere alla larga i cyber criminali; Verona, traffico illecito di oro verso l’Austria: due fermati e sequestri per 1,3 milioni.

Traffico illecito di rifiuti verso l'Est, giudizio immediato: in sette vanno a processo ift.tt/7z3K69g ift.tt/Uh0TR6i x.com

Napoli, scoperto mercato nero di dati riservati: 29 persone indagate e sequestro milionarioSmantellata una rete che rivendeva dati riservati ottenuti tramite corruzione e accesso abusivo: 29 persone indagate in 5 province. virgilio.it

Traffico di dati sensibili (anche di vip) dalle banche dati della polizia: 29 indagatiSecondo la procura, pubblici ufficiali corrotti avrebbero venduto accessi abusivi e informazioni riservate. Sequestri per un milione e 300mila euro. L'ipotesi di reato è associazione per delinquere fi ... napolitoday.it