Traffico illecito di dati 29 misure cautelari a Napoli | la banda che rubava dalle banche dati e rivendeva informazioni sensibili di artisti calciatori e cantanti
A Napoli è stata eseguita un'operazione che ha portato all'applicazione di 29 misure cautelari nei confronti di un gruppo coinvolto in traffico illecito di dati. La banda aveva messo a punto un sistema per rubare informazioni sensibili di artisti, calciatori e cantanti dalle banche dati di enti pubblici e privati. Il loro tariffario prevedeva prezzi che variavano tra i 6 e i 25 euro per ogni accesso non autorizzato alle banche dati usate dalle forze di polizia.
Il tariffario era chiaro: il prezzo variava tra i 6 e i 25 euro, per ogni accesso abusivo alle banche dati in uso alle forze di polizia, a seconda del tipo di accertamento richiesto. Era il “listino prezzi” dell’organizzazione criminale sgominata ieri dalla Squadra mobile della Questura di Napoli. Secondo quanto emerso dall’inchiesta – che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari (4 custodie cautelari in carcere, 6 ai domiciliari e 19 obblighi di firma) – i membri dell’organizzazione, pubblici ufficiali tra i quali anche agenti di Polizia di stanza a Napoli, Caserta e Roma, “esfiltravano le informazioni dalle banche dati a cui erano...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Scoperta una vera e propria organizzazione criminale specializzata nel mercato dei dati sensibili. In sintesi, è stato trovato anche un foglio elettronico nel quale spunta un tariffario. Una notizia andava dalle sei alle 25 euro. Tra le vittime di questo traffico anche facebook
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