Dati sensibili di cantanti calciatori e imprenditori esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private Eseguite a Napoli 29 misure cautelari
A Napoli sono state eseguite 29 misure cautelari legate a un’indagine sulla presunta vendita illegale di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Secondo quanto emerso, i dati sarebbero stati esfiltrati da banche dati e rivenduti a agenzie private senza autorizzazione. La Procura ha avviato accertamenti per verificare l’entità del fenomeno e le responsabilità degli individui coinvolti.
Una presunta compravendita illegale di dati sensibili appartenenti a calciatori, cantanti e imprenditori è stata scoperta dalla Procura di Napoli. È quanto emerge dall’operazione che questa mattina ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari da parte della Polizia di Stato. Dall’indagine è emerso che, nell’arco di due anni, sarebbero stati circa 730mila gli accessi sospetti alle banche dati effettuati da due agenti infedeli. Operazioni che, spiegano gli investigatori, non sarebbero giustificate da esigenze di servizio. Ma non è tutto. Nel corso degli accertamenti, sempre secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe stato individuato anche un tariffario contenuto in un file Excel, nel quale venivano regolati i compensi richiesti dagli agenti infedeli in cambio delle informazioni estrapolate.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Scoperta una vera e propria organizzazione criminale specializzata nel mercato dei dati sensibili. In sintesi, è stato trovato anche un foglio elettronico nel quale spunta un tariffario. Una notizia andava dalle sei alle 25 euro. Tra le vittime di questo traffico anche - Facebook facebook
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