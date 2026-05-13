Dati sensibili di cantanti calciatori e imprenditori esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private Eseguite a Napoli 29 misure cautelari

A Napoli sono state eseguite 29 misure cautelari legate a un’indagine sulla presunta vendita illegale di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Secondo quanto emerso, i dati sarebbero stati esfiltrati da banche dati e rivenduti a agenzie private senza autorizzazione. La Procura ha avviato accertamenti per verificare l’entità del fenomeno e le responsabilità degli individui coinvolti.

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