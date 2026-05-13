Oggi si registrano ingorghi e blocchi lungo il Grande Raccordo Anulare e sulla strada Pontina a causa di lavori in corso. La chiusura di alcuni tratti della Cassia e della Salaria sta causando deviazioni e rallentamenti, mentre il tratto di Borgo Isonzo rimane chiuso, peggiorando i tempi di percorrenza verso Latina. La situazione sulla viabilità si presenta critica in queste zone, con molte auto ferme o in coda.

? Punti chiave Quali tratti della Cassia e della Salaria sono attualmente bloccati?. Come influirà la chiusura di Borgo Isonzo sul viaggio verso Latina?. Dove sono previste le deviazioni obbligatorie per evitare i cantieri?. Perché il blocco sulla Nomentana sta paralizzando il GRA?.? In Breve Rallentamenti su via Cassia presso Tomba di Nerone e via Salaria verso centro.. Deviazione obbligatoria su via Ferrazza per lavori a Borgo Isonzo.. Code dalla zona Migliara 43 per manutenzione stradale sulla Pontina.. Monitoraggio flussi affidato agli operatori Astral infomobilità Federico e Sara.. Code e rallentamenti sulla viabilità laziale questo mercoledì 13 maggio 2026, con criticità che colpiscono sia i nodi cruciali del Grande Raccordo Anulare sia le arterie che collegano la capitale alla provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traffico bloccato: caos sul GRA e code sulla Pontina per i lavori

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