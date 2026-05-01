Nel tardo pomeriggio di venerdì 1 maggio si sono registrati pesanti rallentamenti sul traffico di alcune delle principali arterie di Roma. Tra le 17:25 e le 19:40, si sono verificati blocchi e code significative sulla Aurelia, la Pontina, la Cassia Bis e il Grande Raccordo Anulare, causando notevoli disagi ai veicoli in transito verso il centro e l’aeroporto della capitale. Le condizioni di circolazione sono rimaste complicate per diverse ore.

? Cosa sapere Code su Aurelia, Pontina, Cassia Bis e GRA nel pomeriggio di venerdì 1 maggio.. Rallentamenti sistemici tra le 17:25 e le 19:40 bloccano i flussi verso Roma e Fiumicino.. Il traffico nella Capitale e nelle zone limitrofe ha registrato forti rallentamenti durante il pomeriggio di venerdì 1 maggio 2026, con criticità che hanno interessato la viabilità su arterie strategiche come la via Aurelia, la statale Pontina, la Cassia Bis e diverse direttrici del Grande Raccordo Anulare tra le ore 17:25 e le 19:40. Le rilevazioni fornite dal servizio Astral infomobilità della Regione Lazio evidenziano un quadro di mobilità complesso, caratterizzato da code persistenti lungo i principali assi di comunicazione che collegano Roma alle aree suburbane e ai comuni dell’hinterland.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel traffico romano: code pesanti su Aurelia, Pontina e GRA

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