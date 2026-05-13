Nelle ultime settimane, si è aperto un dibattito tra i membri della sinistra moderata e i sostenitori del cosiddetto post-Blairismo, con alcune fazioni che si preparano a contarsi in vista di eventuali sviluppi politici. Se Keir Starmer dovesse confermarsi come leader, continuerà a governare con una base di consenso che presenta diverse criticità e divisioni interne. La discussione sulla sua leadership si concentra anche sulla sua capacità di mantenere un fronte unito tra le diverse fazioni del partito.

Se Keir Starmer re(si)sterà in sella, sarà comunque in groppa a un cavallo zoppo. Paga la sua opacità tecnocratica, l’opportunismo vuoto che gli ha fatto scimmiottare politiche filorazziste di destra per rubare consensi ai faragisti imbeccategli da Morgan McSweeney (quel fetido discorso sull’«isola di stranieri» che riecheggiava il peggior nativismo trumpiano, subito sconfessato con altrettanta disinvoltura dopo la sdegnata reazione generale che aveva destato), solo per poi lanciare un contentino alla sinistra del partito: si veda, solo ieri, l’annuncio tardivo e strumentale della nazionalizzazione dell’agonizzante siderurgia nazionale. Ma...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tra «soft left» e post blairiani è già cominciata la conta

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G Meloni's interjection is kinda pathetic. Low of her to be getting into reacting to something silly as this. Can see 2 drivers for her post, none positive: ?? she's seeking attention and running out of better ideas or ?? she's on board w/ lib-left eurocrats soft-setting t x.com

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