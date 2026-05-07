Vespe orientalis la stagione è già cominciata | a Piazza Vescovio la prima cattura

A Piazza Vescovio è stata catturata la prima vespa orientalis del 2026. La notizia è stata comunicata dall’esperto di animali Andrea Lunerti, che dal 2022 si occupa anche di catturare questo tipo di calabrone. La presenza di questa vespa, considerata insidiosa, segna l’inizio della stagione di questa specie nella zona.

E’ avvenuta a piazza Vescovio la cattura della prima vespa orientalis del 2026. A darne notizia è stato l’esperto di animali Andrea Lunerti, dal 2022 impegnato anche nella cattura di questo insidioso calabrone.La lotta per la sopravvivenzaSi era nascosta nello spazio dove viene richiuso.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Andrea Lunerti. . È stata catturata a Roma la prima regina di vespa orientalis del 2026, era intenta a costruire il primo nido della stagione, È successo ieri 5 maggio alle ore 13:00 in via Monte delle Gioie ( Piazza Vescovio) il proprietario l’ha notata entrare nel c - facebook.com facebook