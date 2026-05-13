Tra salari bassi e tasse alte l’arrampicata sugli specchi di Meloni

Da lanotiziagiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione al Senato, il premier ha ripetuto argomentazioni già usate in passato riguardo al Superbonus, presentandolo come una soluzione ai problemi economici. Ha anche affrontato temi come i salari considerati bassi e le tasse alte, senza proporre nuove misure concrete. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su numeri e slogan, senza approfondire dettagli specifici o piani di intervento.

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Solito copione, solite balle, solito alibi: il Superbonus. Nel premier time al Senato, Giorgia Meloni ha rifilato al Parlamento e agli italiani la consueta litania di slogan, numeri scelti per convenienza e responsabilità scaricate sugli altri. Un repertorio prevedibile, utile alla propaganda ma lontano dal Paese reale, dove salari, bollette e spesa pesano ogni giorno. Emblematica la risposta al senatore Stefano Patuanelli del M5S. Meloni ha rivendicato di non aver fatto austerità, di aver aumentato salari, tagliato tasse, sostenuto occupazione e investimenti. Tutto il contrario di quel che certificano i dati sulle paghe da fame e il record della pressione fiscale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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