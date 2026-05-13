Durante la sessione al Senato, il premier ha ripetuto argomentazioni già usate in passato riguardo al Superbonus, presentandolo come una soluzione ai problemi economici. Ha anche affrontato temi come i salari considerati bassi e le tasse alte, senza proporre nuove misure concrete. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su numeri e slogan, senza approfondire dettagli specifici o piani di intervento.

Solito copione, solite balle, solito alibi: il Superbonus. Nel premier time al Senato, Giorgia Meloni ha rifilato al Parlamento e agli italiani la consueta litania di slogan, numeri scelti per convenienza e responsabilità scaricate sugli altri. Un repertorio prevedibile, utile alla propaganda ma lontano dal Paese reale, dove salari, bollette e spesa pesano ogni giorno. Emblematica la risposta al senatore Stefano Patuanelli del M5S. Meloni ha rivendicato di non aver fatto austerità, di aver aumentato salari, tagliato tasse, sostenuto occupazione e investimenti. Tutto il contrario di quel che certificano i dati sulle paghe da fame e il record della pressione fiscale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tra salari (bassi) e tasse (alte) l’arrampicata sugli specchi di Meloni

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