Nel territorio del Pontino, l’83,7% dei nuovi contratti risulta essere precario, secondo i dati della UIL Latina. Il settore presenta un alto livello di instabilità contrattuale, con molti lavoratori che affrontano bassi salari e condizioni di sicurezza spesso carenti. Nel corso dell’ultimo periodo, sono stati registrati anche tredici decessi sul lavoro. Questi numeri evidenziano le difficoltà e le criticità del mercato occupazionale locale.

? Cosa sapere L'83,7% dei nuovi contratti nel Pontino risulta instabile secondo i dati UIL Latina.. Il dumping contrattuale e 13 decessi sul lavoro segnano il bilancio del settore.. Luigi Garullo guida la Uil di Latina dopo un congresso territoriale segnato dai numeri del precariato nel Pontino, dove l’83,7% dei nuovi rapporti di lavoro registrati nei primi nove mesi dello scorso anno risulta instabile. Il vertice sindacale ha messo al centro della discussione il legame tra stabilità economica e dignità dell’individuo, due pilastri che oggi vacillano sotto il peso di salari insufficienti e una gestione dei contratti che penalizza i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro nel Pontino: l’83% è precario, tra bassi salari e infortuni

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