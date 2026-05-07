Gli anglosassoni direbbero: "Sorry not sorry", che tradotto significa "Scusa ma non mi scuso". Insomma, mi scuso perché devo farlo ma non sono pentito per ciò che ho detto. Apprendo con sorpresa e amarezza di una polemica che mi riguarda, a proposito di una mia frase pronunciata a DiMartedi, su La7 - ha spiegato Massimo Giannini in un lungo tweet pubblicato su X -. Chiunque la riascoltasse, può rendersi conto che, parlando dell'azione del governo rispetto alle emergenze del Paese, sono partito dall'accostamento fatto da Luca e Paolo tra 'longevità' e 'immobilità'. Il mio ragionamento sulla vecchiaia, e sulla qualità della vita di chi attraversa quella stagione, non presupponeva in alcun modo un giudizio di disvalore nei confronti delle persone, in qualunque condizione si trovino".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giannini e la frase sui disabili: "Mi scuso, ma...". Arrampicata sugli specchi

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I leoni da salotto predicano il rispetto e si ergono a paladini dei diritti delle minoranze, ma poi rasentano lo squallore con dichiarazioni inaccettabili sulle persone con disabilità. Emanuel, 27 anni, affetto da SMA, dà una grande lezione a Massimo Giannini. Da x.com

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