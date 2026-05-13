Tra mistero e radici | esordisce il giallo di Paolo Oliva

Tra le montagne di Piantedo si apre un nuovo caso di giallo che coinvolge un ex velista paralizzato trovato morto. Le indagini si concentrano su chi possa averlo ucciso e quale ruolo abbiano giocato i dettagli del suo passato. La vicenda ha attirato l'attenzione anche sulla relazione tra i dati finanziari e le possibili piste investigative, lasciando aperte molte domande sulla verità dietro la sua morte.

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? Domande chiave Chi ha ucciso l'ex velista paralizzato tra le montagne di Piantedo?. Come può la precisione di un bilancio contabile risolvere un omicidio?. Quali segreti del passato nasconde la vittima sotto la neve?. Perché gli indizi raccolti dal maresciallo Acquistapace sembrano contraddirsi tra loro?.? In Breve Maresciallo Gildo Acquistapace e brigadiera Angela Ruggirello indagano a Piantedo.. L'autore vive a Garlenda con la moglie Laura lontano dalla costa ligure.. La gestione del diabete di tipo 1 influenza la precisione narrativa di Oliva.. Il ritrovamento di un ex velista scuote la comunità di Piantedo.. Il romanzo d’esordio Naufragio sul Legnone di Paolo Oliva è ora disponibile per la prenotazione sul sito della casa editrice BookRoad, portando tra le pagine un viaggio che intreccia indagine poliziesca e memorie familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra mistero e radici: esordisce il giallo di Paolo Oliva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tra mistero e radici: L’ombra del Conte, il nuovo enigma di Ferdinando MartinoNella collana “Mondo Giallo”, un’opera che coniuga la tensione del poliziesco con una raffinata cura editoriale. Hugh Jackman e un mistero tra le pecore: il nuovo giallo di Emma ThompsonHugh Jackman si prepara a interpretare un ruolo insolito in una produzione che fonde l’animazione con la realtà, trasformando un celebre romanzo in...