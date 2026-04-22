Dalle Langhe al mare | nasce il cammino della Maddalena tra natura e fede

È stato inaugurato un nuovo percorso che collega le Langhe alla costa di Finale Ligure, attraversando un territorio che unisce natura e spiritualità. Il cammino, dedicato a Maria Maddalena, si estende dal sud del Piemonte fino al mare, offrendo un collegamento tra paesaggi collinari e costieri. Il percorso si propone di valorizzare sia gli aspetti storici e religiosi che quelli paesaggistici della zona.

Un nuovo itinerario spirituale e paesaggistico collega il sud del Piemonte alla Liguria, tracciando una rotta che unisce le Langhe al mare di Finale Ligure attraverso la figura di Maria Maddalena. Il percorso, nato dalla volontà di integrare territori diversi, punta a offrire un’esperienza di viaggio basata sulla scoperta di sentieri meno frequentati e su una profonda varietà gastronomica. L’iniziativa si snoda lungo rotte storiche percorse in passato da pellegrini e mercanti, offrendo oggi una risposta concreta alle necessità di un turismo che, spinto anche dalle attuali difficoltà legate ai costi del petrolio, deve necessariamente orientarsi verso modelli più sostenibili e lenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle Langhe al mare: nasce il cammino della Maddalena tra natura e fede Notizie correlate Nasce un nuovo cammino tra mare, marmo e castelliQualunque sarà l’esito della candidatura a capitale della cultura 2028, la città ha già imboccato una strada precisa: quella dei cammini, del turismo... Il cammino tra le acque: dal Gradus Arnensis al mareDomenica 19 aprile alle ore 9:30 appuntamento con una camminata sportiva di Nordic Walking e Fast Walking, pensata per chi desidera vivere... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, nelle Langhe un sogno a 5 stelle; Le api sull’isola di Bergeggi, l’apicoltore: Il miele del mare è unico; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Slow trekking: Le Langhe… a passo lento. Dalle Langhe alla Liguria: così le api approdano a Bergeggi e nasce il miele del mareUn progetto sperimentale tra biodiversità e visione di Simone Molinari, apicoltore di Castelletto Uzzone: Un’idea nata quasi d’istinto, ma con basi solide e rispetto ... targatocn.it Dall’Etna al Friuli, dalla zona di Asolo alla Valtellina, dalle Langhe a Bolgheri, dalla Valpolicella ai Colli Piacentini, alla Slovenia: vengono da queste terre, e guidati da cantine come Cusumano, Sandrone Luciano Barolo, Michele Satta, Aldo Rainoldi, e ancora facebook Dalle Langhe alla Liguria: così le api approdano a Bergeggi e nasce il "miele del mare" x.com