Trekking spirituali in Appennino | 300 km tra fede e natura con i frati

San Francesco d’Assisi ha ispirato tre percorsi di trekking in Appennino, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. La causa di questa iniziativa è la volontà di unire fede e natura, coinvolgendo escursionisti e appassionati. I cammini si sviluppano lungo sentieri storici e attraversano paesaggi selvaggi, offrendo un’esperienza immersiva tra spiritualità e ambiente. Le attività si svolgono nei prossimi mesi, con gruppi che si preparano a vivere questa esperienza unica.

Tra i boschi e i sentieri dell'Appennino marchigiano si prepara un evento unico: tre trekking spirituali per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Dal 20 al 26 aprile e dal 29 aprile al 3 maggio, i Frati Minori Cappuccini guideranno tre percorsi lungo il Cammino dei Cappuccini, un viaggio che unisce natura, riflessione e storia. Un'iniziativa che punta a valorizzare l'entroterra marchigiano, lontano dai grandi flussi turistici, offrendo un'esperienza autentica di turismo lento e sostenibile. Il primo trekking, della durata di sette giorni, partirà da Camerino e arriverà ad Ascoli Piceno, percorrendo circa 160 chilometri tra saliscendi e tappe che variano dai 17 ai 26 chilometri al giorno.