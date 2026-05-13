Dopo la recente sconfitta contro il Bologna in casa, la relazione tra l’allenatore e il suo gruppo sembra aver subito un allentamento. La sconfitta di questa stagione ha suscitato più timori rispetto a quella dell’andata, quando l’allenatore annunciò di voler lasciare la squadra per motivi personali, scegliendo di tornare a Torino durante la pausa della Nazionale.

La sconfitta casalinga contro il Bologna è più preoccupante del ko dell’andata, quando Conte disse che non voleva accompagnare un morto e se ne andò a Torino a meditare in concomitanza con la pausa della Nazionale. Si parlò e si pensò a un addio anticipato. Poi tutto rientrò, il Napoli si riprese, tornò a giocare, vinse la Supercoppa con Neres sugli scudi. L’altra sera, però, un brusco passo indietro. Il Napoli ha perso una brutta partita. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, giustamente sottolinea: la sensazione più preoccupante è la mancanza di fame, di voglia di lottare su ogni palla. E di vincere. Insomma, questo Napoli sembra tutto tranne che una squadra di Antonio Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Conte e il gruppo Napoli non c’è più la coesione di prima

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“Conte, BASTA SCUSE! Il Napoli ha FALLITO la stagione”

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