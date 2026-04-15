Una folla si è radunata nella Galleria Alberto Sordi, nel centro di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, per partecipare alla presentazione del libro di Giuseppe Conte. La foto di gruppo scattata durante l’evento mostra molte persone in piedi, in un ambiente affollato e vivace. Durante il suo intervento, Conte ha dichiarato che le primarie dovrebbero essere precedute dalla definizione di un programma chiaro.

Roma – Solo posti in piedi. Roma, pieno centro, la Galleria Alberto Sordi che dista pochi metri da Palazzo Chigi. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, si presenta, moderato da Agnese Pini direttrice di Qn, Una nuova primavera, ultimo libro a firma Giuseppe Conte, leader M5s. In platea volti noti del Campo largo o, come preferiscono definirlo i pentastellati, ’Campo progressista’. Si va dalla segretaria del Pd Elly Schlein ai leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E poi i dem Francesco Boccia, Dario Franceschini, Roberto Speranza, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, il presidente della Campania Roberto Fico. E tanti (molti) altri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La foto di gruppo del campo largo per il libro di Giuseppe Conte. E lui: “Le primarie? Prima il programma"

Notizie correlate

Conte e Schlein da +Europa. Il leader M5S: “Primarie? Prima il programma, subito dopo il leader del campo largo”Roma – Prima uno e poi l’altra: Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono arrivati separatamente all’evento “Tutta l’Europa che manca”, organizzato da...

Leggi anche: Una scossa per il campo largo. E Conte lancia già le primarie

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Carlo Calenda e Giuseppe Conte strana coppia alla Festa della Polizia, la foto diventa subito virale; Conte spiega cosa significa M5s indipendente: alleanze sì, ma senza compromessi; Giuseppe Conte, dall'autobiografia alle primarie: le mosse dell'ex premier per diventare il prossimo leader del centrosinistra; Il M5S di Roma studia per allearsi con il PD. Raggi rovina la festa: Gualtieri ha stretto un patto con gli speculatori.

La foto di gruppo del campo largo per il libro di Giuseppe Conte. E lui: Le primarie? Prima il programmaIl leader pentastellato presenta a Roma il libro ‘Una nuova primavera’. Non partiamo da zero, c’è già una base da definire ... quotidiano.net

La foto di gruppo con Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Magi sul palco della festa di Avs(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2024 Sono arrivati insieme e subito ai sono offerti per la foto di gruppo sul palco, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Magi ospiti di Nicola Fratoianni e Angelo ... quotidiano.net

Con Giuseppe Conte alla presentazione del suo libro autobiografico “una nuova primavera “. Bella scelta di raccontare se stesso e mettersi al servizio di un futuro migliore. facebook