Townes Van Zandt Day un' invasione di musicisti presentata da Joe Bastianich
Domenica 17 maggio alle 17.30 si terrà la XXII edizione del Townes Van Zandt International Festival al Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza. L’evento, presentato da Joe Bastianich, vede la partecipazione di numerosi musicisti provenienti da vari paesi europei e dagli Stati Uniti. Il festival si svolge ogni anno e rappresenta un momento di incontro per gli appassionati di musica.
Domenica 17 maggio presso il Teatro Sacro Cuore a Figino Serenza (Como) andrà in scena alle 17.30 la XXII edizione del Townes Van Zandt International Festival, un appuntamento cult che attira pubblico anche da altri paesi europei e dall’America. Townes Van Zandt è il cantautore più amato dai.🔗 Leggi su Quicomo.it
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