Su Tv8 torna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, che si posiziona davanti ad Amadeus nell’access prime time con 550 mila spettatori e punte del 3% di share. La trasmissione ha registrato un buon riscontro nel pubblico, consolidando la sua presenza in quella fascia oraria. La rubrica di Klaus Davi, intitolata

Torna Foodish di Joe Bastianich su Tv8 e si piazza subito davanti ad Amadeus sul Nove nell'access prime time con 550mila spettatori e punte del 3% di share. È infatti partita la terza stagione di questo format culinario in cui quattro locali di una città si sfidano su una sola specialità. Ogni episodio prevede un ospite vip che accompagna Bastianich nei differenti locali. Lunedì era la volta di Modena e si gareggiava per cucinare il miglior "gnocco fritto" della città. Come ospite non poteva mancare un'emiliana doc come Iva Zanicchi che ci ha messo tanto della sua spontaneità e simpatia, raccontando pure qualche barzelletta colorita.

© Liberoquotidiano.it - Foodish, Joe Bastianich in tv mette appetito

