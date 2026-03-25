Un noto ristoratore annuncia l'apertura di un nuovo locale a Milano, chiamato Jb Burger, sviluppato in collaborazione con l'azienda Bun Burgers. La nuova attività si concentrerà sulla proposta di hamburger e sarà situata nel capoluogo lombardo. La comunicazione ufficiale segnala che l'inaugurazione avverrà a breve, senza fornire dettagli sulla data esatta o sull’ubicazione precisa.

Dalla tecnica dello 'smash' al volto del Restaurant Man sul logo: Joe Bastianich svela il suo nuovo progetto gastronomico che debutta a due passi da Milano Joe Bastianich consolida la sua impronta nel mondo della ristorazione in Italia. Il celebre imprenditore e ristoratore annuncia la nascita di Jb Burger, un brand inedito sviluppato in sinergia con Bun Burgers. L'obiettivo è ambizioso: riscrivere i canoni dell'hamburger contemporaneo in Italia, partendo dalla tecnica dello smash burger per evolvere verso un’offerta gastronomica sempre più strutturata. Il debutto ufficiale è fissato per il 4 aprile presso il Centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, un posizionamento strategico alle porte di Milano che segna l'inizio di questo nuovo capitolo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Joe Bastianich apre un nuovo ristorante a Milano: ecco cosa si mangerà da Jb Burger

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