Il 16 e 17 maggio 2026, Senigallia ospiterà il 4° Trofeo Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche, organizzato dall’ASI come evento turistico e culturale. La manifestazione prevede prove cronometrate, attirando appassionati e concorrenti da diverse regioni. Si tratta di un appuntamento che si afferma nel calendario motoristico nazionale, offrendo un’occasione per esplorare il territorio attraverso questa disciplina sportiva.

Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche, manifestazione ASI turistico-culturale con prove cronometrate che rappresenta ormai un appuntamento unico nel panorama motoristico nazionale. L’evento, dedicato ai sidecar storici e d’epoca e che si svolge una sola volta all’anno, nasce dalla collaborazione tra cinque importanti realtà marchigiane del motorismo storico: il Registro Storico Benelli di Pesaro, il Club Motori d’Epoca di Senigallia, l’AutoClub Luigi Fagioli di Osimo, il C.A.M.P.E. - Club Auto Moto d’Epoca Piceno di Porto San Giorgio e il Club Auto Moto Storiche Picenum di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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