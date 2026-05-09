Jesi Express 2026 | edizione da record per l' avventura urbana e territoriale alla scoperta delle Marche

La terza edizione di Jesi Express si svolgerà il 16 e 17 maggio 2026. L'evento, promosso da Radio Incredibile, coinvolge attività che esplorano il territorio e la città, attirando un numero crescente di partecipanti. La manifestazione si svolgerà in diverse zone di Jesi e delle Marche, con percorsi e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico. La crescita dell'edizione 2026 si riflette nell'aumento degli iscritti e delle attività proposte.

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