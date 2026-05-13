Totti | Roma ora la Champions Io? Conta solo la maglia

Da sololaroma.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dai risultati ufficiali che decideranno la fine della stagione, l’ex calciatore ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando il suo impegno e l’importanza della maglia indossata. Ha espresso la speranza di qualificarsi alla Champions League, precisando che per lui conta solo rappresentare la squadra e il suo club. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente, in cui ha parlato anche dei nuovi equilibri nel calcio italiano.

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A pochi giorni dai verdetti definitivi che segneranno il destino della stagione, Francesco Totti è tornato a parlare del momento della sua Roma e degli equilibri che stanno ridisegnando il calcio italiano. In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, l’ex numero dieci ha analizzato la serrata corsa Champions, blindando il lavoro di Gian Piero Gasperini e lasciando una porta aperta, seppur con la consueta cautela, a un possibile coinvolgimento societario nell’anno del centenario giallorosso. Totti ha poi dedicato un passaggio alla prossima sfida tra Inter e Lazio, indicando i nerazzurri come candidati naturali alla vittoria ma avvertendo sulle insidie tipiche delle gare secche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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