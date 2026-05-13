Totti | Roma ora la Champions Io? Conta solo la maglia

A pochi giorni dai risultati ufficiali che decideranno la fine della stagione, l’ex calciatore ha commentato la situazione attuale della squadra, sottolineando il suo impegno e l’importanza della maglia indossata. Ha espresso la speranza di qualificarsi alla Champions League, precisando che per lui conta solo rappresentare la squadra e il suo club. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente, in cui ha parlato anche dei nuovi equilibri nel calcio italiano.

A pochi giorni dai verdetti definitivi che segneranno il destino della stagione, Francesco Totti è tornato a parlare del momento della sua Roma e degli equilibri che stanno ridisegnando il calcio italiano. In un’intervista rilasciata a Sportmediaset, l’ex numero dieci ha analizzato la serrata corsa Champions, blindando il lavoro di Gian Piero Gasperini e lasciando una porta aperta, seppur con la consueta cautela, a un possibile coinvolgimento societario nell’anno del centenario giallorosso. Totti ha poi dedicato un passaggio alla prossima sfida tra Inter e Lazio, indicando i nerazzurri come candidati naturali alla vittoria ma avvertendo sulle insidie tipiche delle gare secche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allegri: "Otto, sei o un attaccante non conta. Ora è importante far punti per la Champions"Reduce dalla sconfitta di lunedì scorso a Napoli, un ko che ha fatto scivolare il Milan al terzo posto in campionato, Massimiliano Allegri oggi in...

Milan, Allegri prenota il futuro: «Resto qui, conta solo la Champions»Massimiliano Allegri blinda il Milan e, tra le polemiche per un gioco “al risparmio”, mette la firma sul futuro.

Temi più discussi: Sabatini: Portai Luis Enrique a Roma, fece la rivoluzione. Totti lo chiamava Zichichi. Poi si offese e...; AS Roma - sito ufficiale; Nato, festa da sogno: un milione per brindare nella villa romana; Roma femminile, Giugliano Che scudetto, ecco cosa mi ha scritto Dybala. Totti? Vorrei incontrarlo.

? Francesco #Totti è tornato a parlare sul mondo #ASRoma. ? La leggenda giallorossa ha confermato che ora non pensa ad un ritorno in società, spera in un passo falso delle contendenti al #UCL e che la squadra capitolina possa vincere le ultime partite. x.com

Quanto era bravo Francesco Totti? reddit

Totti: Ritorno alla Roma? Ora non ci pensiamo. Nazionale, Ranieri può essere l'uomo giustoL'ex numero 10 e leggenda della Roma parla del suo possibile ritorno in giallorosso e promuove l'ipotesi Ranieri come prossimo commissario tecnico azzurro. Francesco Totti dribbla le indiscrezioni sul ... calciomercato.com

Totti svela: «Ritorno a Roma? No, in questo momento non ci penso. Ranieri in Nazionale? Può essere l’uomo giusto». Le paroleTotti svela: «Ritorno a Roma? No, in questo momento non ci penso. Ranieri in Nazionale? Può essere l'uomo giusto». Le parole ... calcionews24.com