Il tecnico del Milan ha commentato la sfida di domani pomeriggio a San Siro contro l'Udinese, sottolineando che per lui non è determinante se un giocatore sia un attaccante o un centrocampista. Alla vigilia della partita, ha ribadito che l’obiettivo principale è ottenere punti utili per la qualificazione in Champions League. La partita si giocherà alle 18 e il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima di salire sul campo.

Reduce dalla sconfitta di lunedì scorso a Napoli, un ko che ha fatto scivolare il Milan al terzo posto in campionato, Massimiliano Allegri oggi in conferenza stampa ha parlato di come vuol far rialzare la sua squadra in vista del match di domani pomeriggio a San Siro. Con il sogno scudetto svanito, i rossoneri devono comunque conquistare l'accesso alla prossima Champions League. "Il pubblico può essere un fattore in questo finale di stagione. A Napoli abbiamo disputato una buona partita, non abbiamo sfruttato le occasioni e il risultato condiziona i giudizi. Ci mancano punti per arrivare al nostro obiettivo e bisogna migliorare: nelle ultime tre volte abbiamo perso in due occasioni in trasferta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Otto, sei o un attaccante non conta. Ora è importante far punti per la Champions"

Allegri in ansia per la Champions: «Rischiamo di distruggere quello che è stato costruito in sei mesi. Abbiamo il Como a 6 punti e la Juve a 7…» di Redazione JuventusNews24Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Champions League, facendo riferimento anche al distacco dalla Juventus.

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Allegri: Otto, sei o un attaccante non conta. Ora è importante far punti per la ChampionsIl tecnico del Milan ha parlato alla vigilia della gara di domani pomeriggio (ore 18) a San Siro contro l'Udinese. Sarà dura perché loro sono una squadra fisica e la gara va preparata con attenzione. msn.com

Allegri contro Fabregas: «Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ora», la lite a San Siro. Ecco cosa è successo(LaPresse) Scintille tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas durante e dopo il match di Serie A tra Milan e Como, finito 1-1. Tutto è iniziato dall'allenatore del Como che ha ostacolato Saelemaekers ... video.corriere.it

Le parole di Allegri in conferenza stampa https://bit.ly/41XmiYu - facebook.com facebook

#Allegri: "433 Se fosse solo questione di moduli sarebbe troppo facile. Psicologicamente i primi due giorni dopo Napoli sono stati difficili. Però questo momento di difficoltà va affrontato con lucidità" #MilanUdinese x.com