Kimi si trova in una posizione favorevole nel campionato, con opportunità di credere nella possibilità di conquistare il titolo mondiale. Antonelli, a soli 19 anni, ha appena vinto il suo primo Gran Premio, grazie a una vettura molto competitiva e a un compagno di squadra che lo sostiene. La stagione continua a offrire emozioni e sfide per tutti i protagonisti in pista.

Quando è destino che qualcosa accada, tutto l’universo si allea per realizzarlo. La frase di Paulo Coelho sembra una sintesi perfetta per l’impresa compiuta da Andrea Kimi Antonelli nel GP di Cina. La prima vittoria in F.1 del talento bolognese, a soli 19 anni, cancella un digiuno dell’Italia che durava dall’ultimo successo di Giancarlo Fisichella a Sepang 2006, ottenuto quando Kimi non era ancora nato. Solo Max Verstappen è stato più precoce del pilotino della Mercedes, visto che aveva 18 anni quando trionfò nel GP di Spagna del 2016. In altre parole, Antonelli ieri ha scritto la storia. E appare chiaro che una serie di coincidenze astrali vi abbiano contribuito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi è nel posto giusto al momento giusto: perché può credere nel Mondiale

Articoli correlati

Gol McKennie, Juve Lecce 1-1: Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz – FOTOdi Redazione JuventusNews24Gol McKennie, Juve Lecce 1-1: Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz.

Di Giannantonio: "Sono nel posto giusto e nel momento giustoIl test di Sepang ha fornito indicazioni significative sul potenziale della stagione 2026, offrendo una chiara lettura sull’andamento della GP26 e...

How to Stay Consistent and Motivated

Aggiornamenti e notizie su Kimi è nel posto giusto al momento...

Temi più discussi: F1: Antonelli trionfa in Cina, è il primo italiano da 20 anni; Andrea Kimi Antonelli: età, il significato del secondo nome, carriera. Tutto sul predestinato della F1; Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresa; Kimi Antonelli, 20 anni dopo: la scommessa italiana vinta dalla Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, la favola del pilota italiano: il ragazzo che dormiva in passeggino tra i box ha riportato l’Italia alla vittoria in Formula 1Il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria in Formula 1 e riporta un italiano sul gradino più alto del podio dopo vent’anni. La storia di un talento c ... famigliacristiana.it

Kimi Antonelli, il ragazzo che correva già nel futuroDa Bologna alla Mercedes, il ritratto di un talento che ha bruciato le tappe senza perdere sé stesso e che oggi porta di nuovo l’Italia al centro della ... affaritaliani.it

Dolci, dolcissime parole di Jannik per Kimi Antonelli - facebook.com facebook

KING KIMI Sarri, regalo all’Inter Furia Gasp: “In 10 senza un motivo” La prima pagina di lunedì 16 marzo #CorrieredelloSport x.com