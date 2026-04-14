Totti | Ranieri-Gasperini? Non è il momento degli screzi | uniti nel rispetto dei tifosi della Roma
Durante un evento su eBay Live, l’ex capitano della squadra di calcio ha commentato le recenti tensioni tra gli allenatori, sottolineando che ora non è il momento di divisioni. Ha affermato che bisogna lavorare insieme nel rispetto dei tifosi e ha evidenziato l’importanza di unire le forze per puntare alla qualificazione in Champions League. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussioni tra i tecnici coinvolti.
Per il momento il suo ritorno è stato messo in stand by. Ma Francesco Totti non poteva non dire la sua sul delicato momento che sta vivendo la Roma e sulla diatriba Ranieri-Gasperini. L’ex capitano è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un evento marketing su eBay Live. “Da tifoso della Roma l'obiettivo comune e principale è quello di rimanere uniti anche se ci sono screzi interni - ha detto serio Totti -. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma”. Poi sul finale di stagione: "Champions? Siamo lì, a tre punti dalla Juve. spero uniscano tutte le forze a disposizione, poi a fine campionato si tireranno le somme.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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