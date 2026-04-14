Durante un evento su eBay Live, l’ex capitano della squadra di calcio ha commentato le recenti tensioni tra gli allenatori, sottolineando che ora non è il momento di divisioni. Ha affermato che bisogna lavorare insieme nel rispetto dei tifosi e ha evidenziato l’importanza di unire le forze per puntare alla qualificazione in Champions League. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussioni tra i tecnici coinvolti.

Per il momento il suo ritorno è stato messo in stand by. Ma Francesco Totti non poteva non dire la sua sul delicato momento che sta vivendo la Roma e sulla diatriba Ranieri-Gasperini. L’ex capitano è tornato a parlare e lo ha fatto nel corso di un evento marketing su eBay Live. “Da tifoso della Roma l'obiettivo comune e principale è quello di rimanere uniti anche se ci sono screzi interni - ha detto serio Totti -. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma”. Poi sul finale di stagione: "Champions? Siamo lì, a tre punti dalla Juve. spero uniscano tutte le forze a disposizione, poi a fine campionato si tireranno le somme.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Totti: "Ranieri-Gasperini? Non è il momento degli screzi: uniti nel rispetto dei tifosi della Roma”

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#Totti intervenuto sulla questione #Ranieri-#Gasperini ha usato parole dure: “Non vorrei entrare in questa dinamica, da tifoso della Roma l’obiettivo comune e principale è rimanere uniti anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere ri - facebook.com facebook

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