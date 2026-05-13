Toti torna in Italia | dal Brasile alla We Beach con nuova fame

Un ex calciatore torna in Italia dopo aver trascorso del tempo in Brasile e si presenta in un centro sportivo sulla spiaggia. Durante l’allenamento, utilizza esercizi sulla sabbia brasiliana, concentrandosi sul miglioramento dei riflessi come portiere. La sessione coinvolge vari esercizi mirati alla rapidità di reazione e all’agilità, con l’obiettivo di affinare le capacità di intervento in situazioni di gioco.

? Domande chiave Come può l'allenamento sulla sabbia brasiliana migliorare i riflessi di un portiere?. Quali traguardi ha conquistato Castrianni durante la sua esperienza in Repubblica Ceca?. Perché il beach soccer è diventato una palestra tecnica per i professionisti?. Dove si disputeranno le prime sfide ufficiali della We Beach in estate?.? In Breve Esperienza internazionale con SK Bosnia Teplice tra titoli cechi e due reti segnate.. Passaggi nel calcio tradizionale tra Paternò in Serie D e Sicul? Leonzio Berretti.. Campionato di beach soccer in programma a Castelsardo dal 30 maggio al 2 giugno.. Rientro nella squadra locale We Beach Lentini dopo il ritiro estivo in Brasile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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