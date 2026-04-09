Davide Borraccino ha iniziato la sua carriera nel mondo della pallanuoto, poi si è affermato nel beach volley. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali e ha collaborato con alcuni dei più noti atleti italiani in questa disciplina. La sua esperienza include anche il lavoro nelle scuole di sabbia, contribuendo alla crescita del settore. Recentemente, è stato chiamato dalla Nazionale italiana di beach volley.

Dalla pallanuoto alla Nazionale italiana di beach volley, passando per le scuole di sabbia e il lavoro con grandi campioni: la storia di Davide Borraccino è una delle più interessanti del momento nel panorama azzurro. Cresciuto inizialmente come pallanuotista e poi come pallavolista, Borraccino ha scoperto il beach volley relativamente tardi, ma ha già bruciato le tappe. Negli ultimi mesi ha avuto l’opportunità di giocare al fianco di un campione come Daniele Lupo, ottenendo risultati importanti nel Campionato Italiano e attirando l’attenzione dello staff azzurro guidato da Paolo Nicolai. La chiamata in Nazionale italiana rappresenta un punto di svolta per la sua carriera: nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche l’esordio internazionale, in coppia con Marco Viscovich. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach zone: chi è Davide Borraccino? Dal debutto con Lupo alla chiamata azzurra

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Beach zone: chi è Davide Borraccino Dal debutto con Lupo alla chiamata azzurra