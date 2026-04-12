I Mondiali a squadre di marcia si sono aperti a Brasilia con le nuove distanze della maratona e della mezza maratona, per la prima volta presenti in questa competizione. Tra gli atleti in campo, i rappresentanti italiani sono guidati da Stano e Fortunato, pronti a confrontarsi su questa sfida internazionale. L’evento segna un cambiamento significativo per la specialità, che si allinea con le distanze delle corse su strada più lunghe.

I Mondiali a squadre di marcia di Brasilia aprono una nuova era per la specialità, introducendo per la prima volta le distanze standard della maratona (42,195 km) e della mezza maratona (21,097 km). Un cambiamento storico che ridefinisce equilibri e gerarchie, rendendo l’appuntamento brasiliano particolarmente affascinante e ricco di incognite. Nella mezza maratona maschile, attesa come una delle gare più spettacolari del programma, l’Italia punta su Francesco Fortunato, reduce da un avvio di stagione brillante e chiamato a confrontarsi con un campo partenti di altissimo livello. I riflettori sono puntati sul padrone di casa Caio Bonfim, campione mondiale della 20 km, e sul giapponese Toshikazu Yamanishi, primatista mondiale e due volte iridato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia alla prova della nuova marcia: Stano e Fortunato guidano la sfida del Mondiale a squadre in Brasile

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