No a ricollocamenti politici in certi ruoli Tomasi contro Scaramelli garante infanzia

Una disputa si è aperta in consiglio regionale dopo che la commissione Affari istituzionali ha deciso di portare all’attenzione dell’assemblea il nome di Stefano Scaramelli, candidato alla carica di garante per l’infanzia, vacante dal luglio 2025. Il centrodestra si è opposto all’ipotesi di ricollocamenti politici in questa posizione, considerando la nomina come un passo che non dovrebbe essere influenzato da considerazioni politiche.

L’indicazione della commissione Affari istituzionali del consiglio regionale di sottoporre il nome del renziano Stefano Scaramelli al voto dell’assemblea per ricoprire la carica di garante per l’infanzia, vacante dal luglio 2025, non va giù al centrodestra. "Riteniamo che il dottor Stefano Scaramelli, votato a maggioranza nell’ultima seduta della prima commissione consiliare, non possegga il requisito di ‘Qualificata e comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie e delle funzioni’ previste dalla legge regionale". Lo scrive il gruppo Fdi in Consiglio regionale in una lettera ai vertici politici e amministrativi dell’Assemblea toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "No a ricollocamenti politici in certi ruoli". Tomasi contro Scaramelli, garante infanzia Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Il ritorno in città. Ora Tomasi veste i panni del garanteDa quando, il primo dicembre scorso, è uscito di scena da primo cittadino per dedicarsi per intero al ruolo di portavoce dell’opposizione in...