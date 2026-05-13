Paura per Torreira l’ex Samp e Fiorentina aggredito con un pugno fuori da un centro commerciale | la ricostruzione

L'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina è stato colpito con un pugno da un uomo fuori da un centro commerciale a Istanbul. L'incidente è avvenuto in un'area pubblica, e la vicenda è stata ricostruita dalle forze dell'ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e l'aggressore è stato fermato poco dopo l'accaduto. La polizia sta indagando sull'episodio.

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