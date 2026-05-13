Paura per Torreira l’ex Samp e Fiorentina aggredito con un pungo fuori da un centro commerciale | la ricostruzione

Un episodio di violenza si è verificato fuori da un centro commerciale a Istanbul, coinvolgendo l’ex calciatore della Sampdoria e della Fiorentina. Secondo le fonti, l’atleta è stato colpito con un pugno da un individuo sconosciuto. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui motivi che hanno portato all’aggressione.

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