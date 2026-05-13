Tornano ‘Itinerari Vesuviani’ musica all’alba e visite alle dimore del 700

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Itinerari Vesuviani, giunto alla sua 37esima edizione. L’evento prevede musica all’alba, passeggiate tra luoghi di cultura e visite alle dimore del XVIII secolo situate nell’area del Vesuvio. Le iniziative si svolgeranno in diversi siti, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio storico e artistico della regione attraverso visite guidate e momenti musicali all’alba.

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Tempo di lettura: 2 minuti La musica all’alba, le passeggiate nei luoghi di cultura e nel paesaggio. Torna Itinerari Vesuviani, l’appuntamento con la cultura nelle dimore e nei luoghi del Settecento che quest’anno giunge alla 37esima edizione. A promuovere l’iniziativa la Fondazione Ente per le Ville Vesuviane e l’Associazione Amici delle Ville e dei Siti Vesuviani, che rinnovano il programma di visite guidate gratuite. Dopo il successo di pubblico registrato la scorsa primavera, alle ore 5.30 di domenica 17 maggio si terrà il tradizionale Concerto all’Alba sulla terrazza di Villa Campolieto a Ercolano, evento che unisce la magia della musica al fascino del Miglio d’Oro, offrendo al pubblico l’emozione di assistere al sorgere del sole dalla terrazza di una delle più straordinarie Ville Vesuviane.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tornano ‘Itinerari Vesuviani’, musica all’alba e visite alle dimore del 700 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pratolino, tornano le visite guidate alle meraviglie del parcoDisponibile il calendario delle visite guidate gratuite alla scoperta del Parco delle Meraviglie di Pratolino, dal 2013 Patrimonio Mondiale... Prestigiose dimore e itinerari: 13 attrazioni lecchesi per "Ville aperte in Brianza"Anche quest’anno la Provincia di Lecco rinnova la partecipazione a Ville Aperte in Brianza, manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e...