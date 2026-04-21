Pratolino tornano le visite guidate alle meraviglie del parco

A Pratolino tornano le visite guidate gratuite al Parco delle Meraviglie, patrimonio mondiale dell'Unesco dal 2013, insieme alle Ville e ai Giardini Medicei della Toscana. È possibile consultare il calendario degli appuntamenti, che permettono di esplorare le meraviglie del parco e scoprire i suoi dettagli nascosti. Le visite si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, offrendo l'opportunità di conoscere meglio questa attrazione storica.

Disponibile il calendario delle visite guidate gratuite alla scoperta del Parco delle Meraviglie di Pratolino, dal 2013 Patrimonio Mondiale dell’umanità dell'Unesco, insieme alle altre Ville e Giardini Medicei della Toscana.Le visite programmate, dal 25 aprile al 21 giugno 2026, sono su.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Scopri Pratolino, il Parco delle Meraviglie: 11 visite guidate gratuite offerte dalla CittàMetroFI Notizie correlate Le meraviglie del liberty, tornano le visite guidate della GiacchèNuovo appuntamento con ‘La Spezia e i suoi palazzi 2026’, conferenze con proiezione d’immagini e visite guidate organizzate dalle Edizioni Giacché. 'Villa Mensa', tornano le visite guidate per scoprire la storia secolare del complessoTornano le visite guidate domenicali a Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore, imperdibile occasione per scoprire la storia secolare del complesso.