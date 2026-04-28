Prestigiose dimore e itinerari | 13 attrazioni lecchesi per Ville aperte in Brianza

La Provincia di Lecco partecipa anche quest’anno a Ville Aperte in Brianza, una manifestazione giunta alla 24^ edizione e organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza. L’evento propone l’apertura di 13 dimore storiche e itinerari culturali nella zona, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire alcune delle più prestigiose residenze locali. La partecipazione si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio architettonico e storico della regione.

Anche quest’anno la Provincia di Lecco rinnova la partecipazione a Ville Aperte in Brianza, manifestazione organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza e giunta alla 24^ edizione. Prevista l’edizione Primavera (dal 9 al 17 maggio), con apertura delle sole ville di delizia nelle province di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Presentata la rassegna “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”. 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici“Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli”: 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi alla scoperta di testimonianze... "Dimore storiche d’inCANTO", il festival musicale nelle villeRipartono con rinnovato entusiasmo gli appuntamenti della terza edizione del progetto culturale “Dimore storiche d’inCANTO”, ideato dal “Gruppo... Altri aggiornamenti Si parla di: Itinerari primaverili da Milano: borghi storici, dimore e parchi da non perdere. Prestigiose dimore e itinerari: 13 attrazioni lecchesi per Ville aperte in BrianzaNon solo Villa Monastero, che lo scorso anno è giunta a 400mila visitatori: aderiscono all'edizione 2026 della manifestazione anche antiche magioni, giardini, musei e percorsi culturali ... leccotoday.it Dimore Storiche del Pinerolese: 10 anni di turismo culturale tra residenze d’autore e paesaggi alpiniIl calendario 2026 si inserisce nel più ampio programma nazionale dell’ADSI, che il 24 maggio celebra la XVI Giornata Nazionale. guidaviaggi.it