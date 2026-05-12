Vandali al Pesenti di Cascina | locale seminterrato dato alle fiamme
Durante la notte di febbraio, alcuni minorenni hanno danneggiato il liceo Pesenti di Cascina, cercando di occupare il locale. In quell’occasione, alcuni vandali hanno appiccato un incendio nel seminterrato dell’edificio, causando danni alle strutture. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Vandali in azione al liceo Pesenti di Cascina. Lo scorso febbraio, alcuni minorenni hanno causato danni nella notte con l'intento di occupare il plesso scolastico. Stavolta l'allarme è scattato la mattina di ieri, lunedì 11 maggio, quando gli uffici della Provincia sono stati informati di un.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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