Vandali al Pesenti di Cascina | locale seminterrato dato alle fiamme

Durante la notte di febbraio, alcuni minorenni hanno danneggiato il liceo Pesenti di Cascina, cercando di occupare il locale. In quell’occasione, alcuni vandali hanno appiccato un incendio nel seminterrato dell’edificio, causando danni alle strutture. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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