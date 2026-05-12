Vandali al Pesenti di Cascina | locale seminterrato dato alle fiamme

Da pisatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di febbraio, alcuni minorenni hanno danneggiato il liceo Pesenti di Cascina, cercando di occupare il locale. In quell’occasione, alcuni vandali hanno appiccato un incendio nel seminterrato dell’edificio, causando danni alle strutture. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vandali in azione al liceo Pesenti di Cascina. Lo scorso febbraio, alcuni minorenni hanno causato danni nella notte con l'intento di occupare il plesso scolastico. Stavolta l'allarme è scattato la mattina di ieri, lunedì 11 maggio, quando gli uffici della Provincia sono stati informati di un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Suv rubato dato alle fiamme. Un mistero tutto da svelare

Leggi anche: Ucciso tra Frignano e Villa di Briano e poi dato alle fiamme: tre arresti per l’omicidio Tesorello

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web