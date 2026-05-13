Tornado nel veronese | 90 interventi dopo i danni ai capannoni

Un tornado si è abbattuto nel veronese causando danni a diversi capannoni industriali. A seguito dell’evento sono stati effettuati circa 90 interventi di riparazione e messa in sicurezza. La forza del vento ha sollevato detriti, mettendo in allerta le autorità per la sicurezza dei lavoratori presenti nelle aree interessate. Oltre alla provincia di Verona, alcune zone vicine sono state colpite dal fenomeno atmosferico.

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? Domande chiave Come si proteggono i lavoratori dai detriti volanti durante un tornado?. Quali sono le zone più colpite oltre alla provincia di Verona?. Perché il vento può trasformare oggetti comuni in proiettili letali?. Come influirà la saturazione del terreno sul rischio di nuovi allagamenti?.? In Breve Oltre 90 interventi per allagamenti e danni strutturali in Veneto.. Criticità estese a Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.. Consigli di sicurezza prevedono allontanamento da pareti esterne e finestre.. Operazioni di messa in sicurezza concentrate su tetti e alberi caduti.. Un tornado ha colpito Verona mercoledì 13 maggio, strappando i tetti di alcuni capannoni e scagliando detriti con violenza improvvisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tornado nel veronese: 90 interventi dopo i danni ai capannoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate AI in chirurgia: 20 interventi senza danni ai nerviUn software di intelligenza artificiale trasforma la chirurgia robotica della prostata, permettendo al team dell’Istituto dei Tumori di Candiolo di... Danni alluvione: 2 milioni per 51 interventi nel Basso Valdarno? Cosa scoprirai Dove verranno concentrati i fondi per proteggere le sponde di Fauglia? Quali aree critiche del torrente Isola riceveranno i primi... Argomenti più discussi: IL VIDEO. L'impressionante ondata di maltempo: un 'tornado' devasta un tetto e degli uffici, la grandine imbianca i campi, auto distrutte; MALTEMPO SI ABBATTE IN VENETO:A VERONA VOLANO TETTI; Veneto travolto dal maltempo: diluvio e tromba d’aria si abbattono su Verona.