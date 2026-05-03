Danni alluvione | 2 milioni per 51 interventi nel Basso Valdarno

Nella zona del Basso Valdarno sono stati stanziati due milioni di euro destinati a 51 interventi per affrontare i danni causati dall’alluvione. I fondi saranno utilizzati principalmente per rafforzare le sponde di Fauglia e per i primi interventi nelle aree più critiche lungo il torrente Isola. Questi interventi mirano a migliorare la stabilità dei corsi d’acqua e a ridurre il rischio di futuri eventi alluvionali.

? Cosa scoprirai Dove verranno concentrati i fondi per proteggere le sponde di Fauglia?. Quali aree critiche del torrente Isola riceveranno i primi interventi?. Come influirà la pulizia dei sedimenti sulla foce del fiume Morto?. Perché la provincia di Pisa riceve quasi metà del totale stanziato?.? In Breve Pisa riceve 860mila euro, quasi metà del totale stanziato dal Consorzio.. Fauglia riceve 140mila euro per riparare le sponde del torrente Tora.. Marina di Pisa necessita di 110mila euro per la scogliera del fiume Morto.. Crespina riceve 110mila euro per riparare la rottura dell'argine dell'Orcina.. Oltre 2 milioni di euro destinati a 51 interventi per riparare i danni del novembre 2023: il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno gestisce le risorse del Fondo Solidarietà dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danni alluvione: 2 milioni per 51 interventi nel Basso Valdarno Notizie correlate Alluvione novembre 2023: per il Basso Valdarno 2 milioni di euro, quasi la metà per la provincia di PisaOltre 2 milioni di euro per 51 interventi, quasi la metà delle risorse - circa 860mila euro - è stata usata in provincia di Pisa. Alluvione Albenga: 3,4 milioni per l’agricoltura, ma i danni volano? Cosa sapere Emendamento da 3,4 milioni approvato per l'agricoltura colpita dall'alluvione del 5 settembre 2024. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su Larciano; Alluvione 2023, oltre 700mila euro per l'area pisana; Alluvione aiuti dall’Europa Due milioni per cinquanta opere Obiettivo puntato su Larciano. Alluvione, aiuti dall’Europa. Due milioni per cinquanta opere. Obiettivo puntato su LarcianoIl Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno dà il via alle operazioni di ripristino che erano in attesa. Investimento da oltre 45mila euro per la messa in sicurezza del torrente Bagnolo dopo il crollo. lanazione.it 1° MAGGIO: IL CONSORZIO DI BONIFICA APRE LE PORTE AL LAVORO Alla vigilia del giorno simbolo dei lavoratori, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sceglie di celebrare il 1° maggio con un segnale concreto per il territorio: nuove opportunità di impie - facebook.com facebook