AI in chirurgia | 20 interventi senza danni ai nervi

Un software di intelligenza artificiale trasforma la chirurgia robotica della prostata, permettendo al team dell’Istituto dei Tumori di Candiolo di visualizzare e preservare i nervi critici durante l’intervento. La tecnica, messa a punto dall’urologo Francesco Porpiglia con il supporto del bioingegnere Andrea Bellin, ha già portato a una ventina di operazioni eseguite dal primo caso registrato nell’ottobre precedente, garantendo la rimozione completa del tumore senza causare incontinenza o disfunzione erettile. L’obiettivo non è solo salvare la vita, ma proteggere la qualità esistenziale del paziente, risolvendo un problema che affligge circa il 20 per cento degli uomini operati con metodi tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

